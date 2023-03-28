Спецназовцы центра "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" с помощью дроноа-камикадзе RAM-II, на которые фонд Сергея Притулы с другими волонтерами открывали сбор средств. Видео опубликовано в YouTube.
"Инвестиции в месть окупаются. Операторы наших с вами дронов-камикадзе RAM-II поделились очередными роскошными видео попаданиями", – написал Притула.
На видео показано, как дрон-камикадзе фиксирует ЗРК оккупантов на расстоянии в 1555 метров. Далее RAM-II уничтожает вражескую цель взрывом.
Кроме того, спецназовцы сожгли дроном-камикадзе российский "Град", который, как пишет Притула, "дал по газам", пока к нему подлетал RAM-II.
- 18 марта 2023 года Притула уже показывал, как работают RAM II по целям кафиров.
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