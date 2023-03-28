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Народный украинский дрон-камикадзе RAM II уничтожил российский ЗРК "Тор-М2" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 12:53
Видео: СБУ
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Спецназовцы центра "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" с помощью дроноа-камикадзе RAM-II, на которые фонд Сергея Притулы с другими волонтерами открывали сбор средств. Видео опубликовано в YouTube.

"Инвестиции в месть окупаются. Операторы наших с вами дронов-камикадзе RAM-II поделились очередными роскошными видео попаданиями", – написал Притула.

СПРАВКА. В ответ на массированные обстрелы российскими войсками 10 октября 2022 украинцы начали массово переводить деньги "на месть" Притуле, общественному деятелю Сергею Стерненко и блогеру Игорю Лаченкову. Впоследствии Притула сообщил , что закуплено 142 дрона-камикадзе, полсотни из которых смогут поражать цели на расстоянии до 800 км.

На видео показано, как дрон-камикадзе фиксирует ЗРК оккупантов на расстоянии в 1555 метров. Далее RAM-II уничтожает вражескую цель взрывом.

Кроме того, спецназовцы сожгли дроном-камикадзе российский "Град", который, как пишет Притула, "дал по газам", пока к нему подлетал RAM-II.

  • 18 марта 2023 года Притула уже показывал, как работают RAM II по целям кафиров.

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Мілана Головань
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