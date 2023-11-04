Бійці центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили десятки одиниць російської техніки FPV-дронами за тиждень. Відповідне відео опублікувала пресслужба СБУ.

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Служба заявляє, що воїни спецпризначення знищили бойову машину підтримки танків "Терминатор" і важку вогнеметну систему "Солнцепек".

Також за тиждень бійці уразили 19 танків, 12 бронемашин, дев'ять одиниць артилерії, одну реактивну систему, три системи протиповітряної оборони, дві системи радіоелектронної боротьби, 60 автомобілів і 29 безпілотників.

Окрім цього, "Альфа" знищила 29 ворожих укріплень, два склади боєприпасів і 145 окупантів.

На записі можна побачити удари по ворожих цілях FPV-дронами.

Стратком ЗСУ опублікував зняте дроном спостереження відео знищення станції РЕБ росіян у районі Світлодарська.

Сили оборони влучним ударом з HIMARS знищили російський дрон ZALA разом з екіпажем.

HIMARS завдала удару по місцеперебуванню екіпажів безпілотників ZALA.

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