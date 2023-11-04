UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спецназ СБУ уничтожил российские "Солнцепек", "Терминатор" и десятки единиц техники: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 13:39
Уничтожение ТОС "Солнцепек" (Фото: скриншот с видео)
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Бойцы центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

Служба заявляет, что воины спецназа уничтожили боевую машину поддержки танков "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". 

Также за неделю бойцы поразили 19 танков, 12 бронемашин, девять единиц артиллерии, одну реактивную систему, три системы противовоздушной обороны, две системы радиоэлектронной борьбы, 60 автомобилей и 29 беспилотников.

Кроме этого, "Альфа" уничтожила 29 вражеских укреплений, два склада боеприпасов и 145 оккупантов. 

На записи моно увидеть удары по вражеским целям FPV-дронами. 

Смотрите также: "Впечатляющее зрелище". Силы обороны взорвали "Солнцепек", было видно за километры – видео

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбупотеритерминаторсолнцепекFPV-дрони

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 