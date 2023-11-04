Бойцы центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

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Служба заявляет, что воины спецназа уничтожили боевую машину поддержки танков "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Также за неделю бойцы поразили 19 танков, 12 бронемашин, девять единиц артиллерии, одну реактивную систему, три системы противовоздушной обороны, две системы радиоэлектронной борьбы, 60 автомобилей и 29 беспилотников.

Кроме этого, "Альфа" уничтожила 29 вражеских укреплений, два склада боеприпасов и 145 оккупантов.

На записи моно увидеть удары по вражеским целям FPV-дронами.

Стратком ВСУ опубликовал снятое дроном наблюдения видео уничтожения станции РЭБ россиян в районе Светлодарска.

Силы обороны точным ударом из HIMARS уничтожили российский дрон ZALA вместе с экипажем.

HIMARS нанесла удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA.

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