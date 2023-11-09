Бойцы подразделения "Белый волк" центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили 20 целей российских захватчиков за одну ночь, установив рекорд, сообщает ведомство.

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"Новый рекорд от подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк": 20 уничтоженных целей за ночь. Наши спецназовцы устроили настоящий ад российским оккупантам", – говорится в сообщении.

СБУ приводит перечень уничтоженной техники и объектов россиян:

→ восемь танков;



→ три самоходные артиллерийские установки "МСТА-С";



→ три гаубицы "Д-30";



→ одна боевая бронемашина;



→ пять укреплений с не менее 17 российскими пехотинцами.

На видео на оккупантов и их технику сбрасывают боеприпасы с БПЛА. На титре указано, что таким образом ликвидировали захватчика с антидроновым ружьем.

Силы обороны точным ударом с HIMARS уничтожили российский дрон ZALA вместе с экипажем.

HIMARS нанесла удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA.

Бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю – в том числе "Солнцепек" и "Терминатор".

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