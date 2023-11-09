Бойцы подразделения "Белый волк" центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили 20 целей российских захватчиков за одну ночь, установив рекорд, сообщает ведомство.
"Новый рекорд от подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк": 20 уничтоженных целей за ночь. Наши спецназовцы устроили настоящий ад российским оккупантам", – говорится в сообщении.
СБУ приводит перечень уничтоженной техники и объектов россиян:
→ восемь танков;
→ три самоходные артиллерийские установки "МСТА-С";
→ три гаубицы "Д-30";
→ одна боевая бронемашина;
→ пять укреплений с не менее 17 российскими пехотинцами.
На видео на оккупантов и их технику сбрасывают боеприпасы с БПЛА. На титре указано, что таким образом ликвидировали захватчика с антидроновым ружьем.
- Силы обороны точным ударом с HIMARS уничтожили российский дрон ZALA вместе с экипажем.
- HIMARS нанесла удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA.
- Бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю – в том числе "Солнцепек" и "Терминатор".
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