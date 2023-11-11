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Вечірня атака на Київ. Усі "шахеди" збиті на підступах, Росія могла перевіряти ППО – КМВА

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 06:30
Вечірня атака на Київ. Усі
Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)

Увечері 10 листопада росіяни влаштували атаку дронами-камікадзе типу Shahed по Україні. На підступах до Києва знищено всі повітряні цілі окупантів. Такими атаками загарбники можуть перевіряти систему протиповітряної оборони столиці, тому варто не ігнорувати сигнали тривоги. Про це повідомив глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Остання повітряна тривога в Києві була повʼязана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів. Дрони противника (за попередніми даними – баражувальні боєприпаси [дрони-камікадзе] типу Shahed) були запущені з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва", – написав він.

Остаточні дані щодо типу та кількості повітряних цілей окупантів оприлюднять Повітряні сили, зазначив він.

За попередніми даними, у Києві немає жертв та руйнувань, дані оперативних зведень уточнюватимуться.

"Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди перебувайте в укриттях до відбою небезпеки", – зауважив Попко.

  • Ввечері 10 листопада Попко повідомив, що на підступах до столиці працювали сили ППО.
  • Росіяни практично щоночі тероризують Україну атаками "шахедів". Також останнім часом різко зросла кількість атак РФ на Одеську область, зокрема ракетних.
  • Уночі 10 листопада росіяни запустили шість Shahed-136/131 із Краснодарського краю: сили ППО знищили п'ять із шести та одну ракету Х-59.

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Артем Джеріпа
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війнакиївппоКМВАShahedшахед

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