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Вечерняя атака на Киев. Все "шахеды" сбиты на подступах, Россия могла проверять ПВО – КГВА

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 06:30
Вечерняя атака на Киев. Все
Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

Вечером 10 ноября россияне устроили атаку дронами-камикадзе типа Shahed по Украине. На подступах к Киеву уничтожены все воздушные цели оккупантов. Такими атаками захватчики могут проверять систему противовоздушной обороны столицы, поэтому не следует игнорировать сигналы тревоги. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Последняя воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов. Дроны противника (по предварительным данным – барражирующие боеприпасы [дроны-камикадзе] типа Shahed) были запущены с южного направления. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были поражены на подступах к Киеву", – написал он.

Окончательные данные по типу и количеству воздушных целей оккупантов обнародуют Воздушные силы, отметил он.

По предварительным данным, в Киеве нет жертв и разрушений, данные оперативных сводок будут уточняться.

"Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Всегда находитесь в укрытиях до отбоя опасности", – заметил Попко.

  • Вечером 10 ноября Попко сообщил, что на подступах к столице работали силы ПВО.
  • Россияне практически каждую ночь терроризируют Украину атаками "шахедов". Также в последнее время резко возросло количество атак РФ на Одесскую область, в том числе ракетных.
  • Ночью 10 ноября россияне запустили шесть Shahed-136/131 из Краснодарского края: силы ПВО уничтожили пять из шести и одну ракету Х-59.

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Артём Джерипа
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