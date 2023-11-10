На підступах до Києва відпрацювала ППО: Росія запустила "шахеди"

На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони, повідомив начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко. Повітряні сили повідомляли, що Росія запустила "шахеди" по Україні.

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О 21:23 Повітряні сили повідомили, що ворожі безпілотники заходять у повітряний простір України на півдні Сумщини з Бєлгородської області РФ.

О 22:35 у ЗСУ повідомили про загрозу ударних дронів для Київської області та закликали перебувати в укриттях.

О 22:47 Попко повідомив про роботу ППО на підступах до столиці.

Станом на 23:10 повітряну тривогу оголошено в Одеській, Черкаській, Київській областях і в столиці.

23:40. В Одеській і Черкаській областях відбої, а Київська і столиця все ще червоні.

З 23:46 у Київській області теж відбій. Офіційної інформації про наслідки чергової атаки РФ "шахедами" поки що не було.

Росіяни практично щоночі тероризують Україну атаками "шахедів". Також останнім часом різко зросла кількість атак РФ на Одеську область, зокрема ракетних.

Минулої ночі росіяни запустили шість Shahed-136/131 із Краснодарського краю: сили ППО знищили п'ять із шести та одну ракету Х-59.

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