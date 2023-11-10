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На підступах до Києва відпрацювала ППО: Росія запустила "шахеди"

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 23:13
На підступах до Києва відпрацювала ППО: Росія запустила
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На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони, повідомив начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко. Повітряні сили повідомляли, що Росія запустила "шахеди" по Україні.

 О 21:23 Повітряні сили повідомили, що ворожі безпілотники заходять у повітряний простір України на півдні Сумщини з Бєлгородської області РФ.

О 22:35 у ЗСУ повідомили про загрозу ударних дронів для Київської області та закликали перебувати в укриттях.

О 22:47 Попко повідомив про роботу ППО на підступах до столиці.

Станом на 23:10 повітряну тривогу оголошено в Одеській, Черкаській, Київській областях і в столиці.

23:40. В Одеській і Черкаській областях відбої, а Київська і столиця все ще червоні.

З 23:46 у Київській області теж відбій. Офіційної інформації про наслідки чергової атаки РФ "шахедами" поки що не було.

  • Росіяни практично щоночі тероризують Україну атаками "шахедів". Також останнім часом різко зросла кількість атак РФ на Одеську область, зокрема ракетних.
  • Минулої ночі росіяни запустили шість Shahed-136/131 із Краснодарського краю: сили ППО знищили п'ять із шести та одну ракету Х-59.
Оксана Житнюк
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