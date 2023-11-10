Нічна атака РФ: збиті п'ять із шести "шахедів" і одна ракета Х-59 – Повітряні сили

У ніч на 10 листопада сили ППО знищили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Вночі росіяни запустили шість Shahed-136/131 із Краснодарського краю, а також керовану ракету Х-31 та ракету Х-59 з повітряного простору окупованої частини Херсонської області.

Повітряні Сили спільно з ППО знищили п'ять із шести ударних БпЛА та ракету Х-59. Цілі були збиті над Дніпропетровською, Харківською, Миколаївською, Полтавською та Київською областями.

Сьогодні Генштаб повідомив, що безповоротні втрати армії РФ за минулу добу склали 800 осіб, знищено також 14 артилерійських систем.

8 листопада у Миргороді Полтавської області в ніч на 8 листопада лунали вибухи, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару.

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