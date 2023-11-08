У Миргороді вночі пролунали вибухи, ЗСУ писали про загрозу удару — можливо, ракетою Х-59

У Миргороді Полтавської області в ніч проти 8 листопада лунали вибухи, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. Про звуки вибухів із посиланням на місцевих жителів повідомило Суспільне.

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Журналісти написали, що звуки вибухів було чути у Миргородській громаді після 00:30.

Раніше командування Повітряних сил писало про ракетну небезпеку.

У Миргороді розташований військовий аеродром, який неодноразово атакували росіяни.

Telegram-канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний з військовими, заявляв про нібито пуск авіаційної ракети Х-59 у напрямку Миргорода, проте підтвердити цю інформацію поки неможливо.

Офіційних даних про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що немає.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 6 листопада росіяни запустили по Україні чотири ракети та 22 дрони-камікадзе Shahed-136.

Також 3 листопада з'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS.

Увечері 5 листопада в окупованому Сєдовому на схід від Маріуполя вибухнув склад боєприпасів ЗС РФ. Є повідомлення, що під удар нібито потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

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