У мережі з'явилося відео залпового запуску балістичних ракет оперативно-тактичного рівня MGM-140A ATAMCS.

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OSINT-ресурси поки не геолокували місце запуску.

У кадрі три американські установки M142 HIMARS у світлий час доби пускають три ракети.

Результат виконання цього вогневого завдання з ураження об'єктів російських окупантів невідомий. Можливо, ці дані з'являться пізніше.

Сьогодні, 3 листопада, День ракетних військ та артилерії. Розрахунок M142 на базі шасі FMTV вітає артилеристів та ракетників з їхнім професійним святом.

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У ніч на 17 жовтня 2023 року ЗСУ (імовірно, вперше) атакували об'єкти росіян ATACMS. Ось відео запуску. Внаслідок ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську розсипом суббоєприпасів М74 було знищено та пошкоджено кілька вертольотів противника.

Поки що Україні дали всього близько 20 таких ракет (дані NYT). Це найстаріша та базова версія, яка добиває максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою б'ють до 300 км, експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

Союзники категорично забороняють Україні бити по території РФ їхньою зброєю, зокрема ATACMS.

За словами глави МЗС України, США регулярно поставлятимуть Україні ATACMS, "ракет буде більше".

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