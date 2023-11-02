Reuters: Провідні республіканці США просять Байдена про ATACMS більшої дальності для ЗСУ

Група республіканців-високопосадовців у Конгресі США закликала американського лідера Джо Байдена надати Україні ракети ATACMS більшої дальності, демонструючи підтримку серед законодавців Штатів, незважаючи на те, що деякі консерватори опираються збільшенню допомоги. Про це повідомило новинне агентство Reuters, у розпорядженні якого є лист Байдену від 1 листопада.

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За даними видання, у цьому листі провідні республіканці з комітетів Конгресу з міжнародних відносин та збройних сил заявили, що вітають надання Україні кількох армійських тактичних ракетних систем обмеженої дальності (ATACMS), але попросили, щоб Байден також надіслав більше систем більшої дальності.

"Потреба України в можливості завдання глибокого удару залишається актуальною, особливо для дальнього ураження цілей по всьому Криму", – написали члени Палати представників Майкл Маккол і Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер.

Маккол очолює комітет Палати представників із закордонних справ, Роджерс – комітет Палати представників зі збройних сил, Ріш є провідним республіканцем у комітеті Сенату з міжнародних відносин, а Вікер – провідним республіканцем у комітеті Сенату зі збройних сил.

Американські законодавці заявили, що Україна запросила системи ATACMS дальнього радіуса дії та продемонструвала здатність застосовувати їх "відповідально", а Росія не пішла на ескалацію у відповідь на їх використання.

"Очевидно, вам час закінчувати роботу над ATACMS. Ціна нездатності зробити це не тільки загрожує глухим кутом на полі бою і подальшим затягуванням цієї війни, а й загрожує подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші противники проводять операції впливу в усьому світу", – йдеться у листі республіканців.

За словами глави МЗС України, США регулярно поставлятимуть Україні ATACMS, "ракет буде більше".

За даними Голосу Америки, у січні 2024 року Україна може отримати ракети, здатні вражати цілі на відстані до 300 км.

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