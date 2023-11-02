UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Reuters: Ведущие республиканцы США просят Байдена об ATACMS большей дальности для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 12:29
Reuters: Ведущие республиканцы США просят Байдена об ATACMS большей дальности для ВСУ - Фото
ATACMS (Фото: Lance Cpl. Nicholas Guevara)

Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала американского лидера Джо Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности, демонстрируя продолжающуюся поддержку среди законодателей Штатов, несмотря на то, что некоторые консерваторы сопротивляются увеличению помощи. Об этом сообщило новостное агентство Reuters, в распоряжении которого есть письмо Байдену от 1 ноября.

 
По данным издания, в этом письме ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют предоставление Украине нескольких армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS), но попросили, чтобы Байден также отправил больше систем большей дальности.

"Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", – написали члены Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс – комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцем в комитете Сената по международным отношениям, а Уикер – ведущим республиканцем в комитете Сената по вооруженным силам.

Американские законодатели заявили, что Украина запросила системы ATACMS дальнего радиуса действия и продемонстрировала способность применять их "ответственно", а Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

"Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS. Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но и угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру", – сказано в письме республиканцев.

СПРАВКА. 17 октября стало известно, что Украина уже получила ATACMS от США (до 20 ракет, по данным NYT), но самую старую и базовую версию, которая добивает максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой бьют до 300 км, экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

Читайте также: Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощьреспубликанцыджо байденATACMS
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 