Reuters: Ведущие республиканцы США просят Байдена об ATACMS большей дальности для ВСУ

Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала американского лидера Джо Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности, демонстрируя продолжающуюся поддержку среди законодателей Штатов, несмотря на то, что некоторые консерваторы сопротивляются увеличению помощи. Об этом сообщило новостное агентство Reuters, в распоряжении которого есть письмо Байдену от 1 ноября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости



По данным издания, в этом письме ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют предоставление Украине нескольких армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS), но попросили, чтобы Байден также отправил больше систем большей дальности.

"Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", – написали члены Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс – комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцем в комитете Сената по международным отношениям, а Уикер – ведущим республиканцем в комитете Сената по вооруженным силам.

Американские законодатели заявили, что Украина запросила системы ATACMS дальнего радиуса действия и продемонстрировала способность применять их "ответственно", а Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

"Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS. Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но и угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру", – сказано в письме республиканцев.

По словам главы МИД Украины, США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, "ракет будет больше".

По данным Голоса Америки, в январе 2024-го Украина может получить ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Читайте также: Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.