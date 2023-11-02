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Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 09:54
Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS - Фото
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)

Вооруженные Силы Украины впервые ударили ракетами ATACMS по временно оккупированному Крыму 30 октября. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

По его словам, Крым остается "самым уязвимым местом" диктатора Владимира Путина

"Это стержень его проекта восстановления империи, и его легитимность основана на возвращении его в Россию", — сказал Залужный.

Комментируя удары Сил обороны по полуострову генерал сказал, что россияне должны знать, что Крым является частью Украины и война идет там. 

Главком рассказал, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму поставленными США ракетами ATACMS.

В тот день стало известно об ударе по по полку противовоздушной обороны в Оленевке на мысе Тарханкут. Также взрывы и дым были в Севастополе.

В Силах специальных операций заявляли, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожены девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS и публиковали фото суббоеприпасов М74, содержащихся в ракете. WSJ написали, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это. Аэродром в Бердянске был основным аэропортом оккупантов, который они использовали для нанесения ударов по фронтовым подразделениям Сил обороны. 17 октября там находился большой вертолетный парк Ка-52 и Ми-8, а также несколько единиц Ми-28 и Ми-24.
  • В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.
  • По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.
  • Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.

Смотрите также: Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео

Дмитрий Гриниченко
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