Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS

Вооруженные Силы Украины впервые ударили ракетами ATACMS по временно оккупированному Крыму 30 октября. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Крым остается "самым уязвимым местом" диктатора Владимира Путина.

"Это стержень его проекта восстановления империи, и его легитимность основана на возвращении его в Россию", — сказал Залужный.

Комментируя удары Сил обороны по полуострову генерал сказал, что россияне должны знать, что Крым является частью Украины и война идет там.

Главком рассказал, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму поставленными США ракетами ATACMS.

В тот день стало известно об ударе по по полку противовоздушной обороны в Оленевке на мысе Тарханкут. Также взрывы и дым были в Севастополе.

В Силах специальных операций заявляли , что во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожены девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS и публиковали фото суббоеприпасов М74, содержащихся в ракете. WSJ написали , что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это. Аэродром в Бердянске был основным аэропортом оккупантов, который они использовали для нанесения ударов по фронтовым подразделениям Сил обороны. 17 октября там находился большой вертолетный парк Ка-52 и Ми-8, а также несколько единиц Ми-28 и Ми-24.

В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.

По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.

Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.

Смотрите также: Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.