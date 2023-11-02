Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS
Вооруженные Силы Украины впервые ударили ракетами ATACMS по временно оккупированному Крыму 30 октября. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.
По его словам, Крым остается "самым уязвимым местом" диктатора Владимира Путина.
"Это стержень его проекта восстановления империи, и его легитимность основана на возвращении его в Россию", — сказал Залужный.
Комментируя удары Сил обороны по полуострову генерал сказал, что россияне должны знать, что Крым является частью Украины и война идет там.
Главком рассказал, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму поставленными США ракетами ATACMS.
В тот день стало известно об ударе по по полку противовоздушной обороны в Оленевке на мысе Тарханкут. Также взрывы и дым были в Севастополе.
- В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.
- По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.
- Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.
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