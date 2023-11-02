Залужний заявив, що Україна вже била по Криму ракетами ATACMS

Збройні Сили України вперше вдарили ракетами ATACMS по тимчасово окупованому Криму 30 жовтня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

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За його словами, Крим залишається "найвразливішим місцем" диктатора Володимира Путіна.

"Це стрижень його проєкту відновлення імперії, і його легітимність ґрунтується на поверненні його до Росії", – сказав Залужний.

Коментуючи удари Сил оборони по півострову, генерал сказав, що росіяни повинні знати, що Крим є частиною України й війна йде там.

Головком розповів, що 30 жовтня Україна вперше завдала удару по Криму поставленими США ракетами ATACMS.

Того дня стало відомо про удар по полку протиповітряної оборони в Оленівці на мисі Тарханкут. Також вибухи та дим були у Севастополі.

У Силах спеціальних операцій заявляли , що в тимчасово окупованих Бердянську й Луганську вночі 17 жовтня знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян. Росіяни заявили про удар ATACMS і публікували фото суббоєприпасів М74, які є в ракеті. WSJ написали , що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив це. Аеродром у Бердянську був основним аеропортом окупантів, який вони використовували для завдання ударів по фронтових підрозділах Сил оборони. 17 жовтня там знаходився великий вертолітний парк Ка-52 і Мі-8, а також кілька одиниць Мі-28 і Мі-24.

У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км.

За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.

Як запускали ATACMS – відео головкома ЗСУ Залужного.

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