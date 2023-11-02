Залужний заявив, що Україна вже била по Криму ракетами ATACMS
Збройні Сили України вперше вдарили ракетами ATACMS по тимчасово окупованому Криму 30 жовтня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.
За його словами, Крим залишається "найвразливішим місцем" диктатора Володимира Путіна.
"Це стрижень його проєкту відновлення імперії, і його легітимність ґрунтується на поверненні його до Росії", – сказав Залужний.
Коментуючи удари Сил оборони по півострову, генерал сказав, що росіяни повинні знати, що Крим є частиною України й війна йде там.
Головком розповів, що 30 жовтня Україна вперше завдала удару по Криму поставленими США ракетами ATACMS.
Того дня стало відомо про удар по полку протиповітряної оборони в Оленівці на мисі Тарханкут. Також вибухи та дим були у Севастополі.
- У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км.
- За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.
- Як запускали ATACMS – відео головкома ЗСУ Залужного.
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