У Севастополі – вибухи і дим. У Шойгу заявили, що нібито збили вісім Storm Shadow: відео

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Вдень 30 жовтня у Севастополі, у тимчасово окупованому Криму, пролунала серія вибухів. Окупанти традиційно написали про нібито роботу сил протиповітряної оборони РФ. Пізніше в Міноборони РФ заявили про "збиті" ракети Storm Shadow.

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За даними Крим.Реалії, у Севастополі було чути чотири вибухи. Видно дим над містом.

Севастопольський гауляйтер Михайло Развожаєв заявив, що "працює система ППО", а дим у районі Севастопольської бухти – це окупанти нібито використовують "табельні засоби маскування".

Кореспондент Крим.Реалії пізніше повідомив, що стовп диму здіймається над Севастопольським морським заводом.

О 12:16 Развожаєв заявив: за попередніми даними, над Севастополем окупанти нібито збили дві повітряні цілі.

ДОПОВНЕНО О 12:53. У військовому відомстві Сергія Шойгу заявили, що нібито запобігли в Криму спробі атаки ЗСУ вісьмома крилатими ракетами Storm Shadow. У Міноборони РФ запевняють, що "всі ракети збито".

Сьогодні росіяни заявили про ракетний удар по полку протиповітряної оборони в Оленівці, внаслідок якого нібито поранено 17 окупантів.

СтратКом ЗСУ пізніше підтвердив, що в ніч проти 30 жовтня Сили оборони успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.

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