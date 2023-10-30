У ЗСУ підтвердили удари по ППО росіян в Криму і під Луганськом. В РФ заявляли про ATACMS

СтратКом ЗСУ підтвердив удари Сил оборони по позиціях російської протиповітряної оборони поблизу тимчасово окупованого Луганська і на західному узбережжі Криму.

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Зокрема, у СтратКомі підтвердили знищення 25 жовтня російської С-400 під Луганськом. Раніше офіційної інформації про удар не було, але росіяни заявляли про приліт ATACMS.

Також СтратКом заявив, що в ніч проти 30 жовтня ЗСУ успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО на західному узбережжі Криму.

Росіяни заявляли про ракетний удар по полку протиповітряної оборони в Оленівці, внаслідок якого нібито поранено 17 окупантів, пошкоджено п'ять автомобілів.

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