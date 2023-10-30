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У ЗСУ підтвердили удари по ППО росіян в Криму і під Луганськом. В РФ заявляли про ATACMS

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30.10.2023, 11:13
У ЗСУ підтвердили удари по ППО росіян в Криму і під Луганськом. В РФ заявляли про ATACMS - Фото
ATACMS (Фото: Lance Cpl. Nicholas Guevara)

СтратКом ЗСУ підтвердив удари Сил оборони по позиціях російської протиповітряної оборони поблизу тимчасово окупованого Луганська і на західному узбережжі Криму.

Зокрема, у СтратКомі підтвердили знищення 25 жовтня російської С-400 під Луганськом. Раніше офіційної інформації про удар не було, але росіяни заявляли про приліт ATACMS.

Також СтратКом заявив, що в ніч проти 30 жовтня ЗСУ успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО на західному узбережжі Криму.

Росіяни заявляли про ракетний удар по полку протиповітряної оборони в Оленівці, внаслідок якого нібито поранено 17 окупантів, пошкоджено п'ять автомобілів. 

Читайте також: Данілов: ATACMS перевершили наші очікування, велика частина гелікоптерів РФ втекла з Криму

Оксана Житнюк
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війналуганськппос-400atacms

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