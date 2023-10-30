У ЗСУ підтвердили удари по ППО росіян в Криму і під Луганськом. В РФ заявляли про ATACMS
30.10.2023, 11:13
ATACMS (Фото: Lance Cpl. Nicholas Guevara)
СтратКом ЗСУ підтвердив удари Сил оборони по позиціях російської протиповітряної оборони поблизу тимчасово окупованого Луганська і на західному узбережжі Криму.
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Зокрема, у СтратКомі підтвердили знищення 25 жовтня російської С-400 під Луганськом. Раніше офіційної інформації про удар не було, але росіяни заявляли про приліт ATACMS.
Також СтратКом заявив, що в ніч проти 30 жовтня ЗСУ успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО на західному узбережжі Криму.
Росіяни заявляли про ракетний удар по полку протиповітряної оборони в Оленівці, внаслідок якого нібито поранено 17 окупантів, пошкоджено п'ять автомобілів.
- У ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ (імовірно, вперше) атакували об'єкти росіян ATACMS. Ось відео запуску. Внаслідок ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську розсипом суббоєприпасів М74 було знищено та пошкоджено кілька вертольотів противника.
- Поки що Україні дали всього близько 20 таких ракет (дані NYT). Це найстаріша та базова версія, яка добиває максимум на 165 км.
- За словами Кулеби, США регулярно поставлятимуть Україні ATACMS, "ракет буде більше".
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