В ВСУ подтвердили удары по ПВО россиян в Крыму и под Луганском. В РФ заявляли об ATACMS

СтратКом ВСУ подтвердил удары Сил обороны по позициям российской противовоздушной обороны вблизи временно оккупированного Луганска и на западном побережье Крыма.

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В частности, в СтратКоме подтвердили уничтожение 25 октября российской С-400 под Луганском. Ранее официальной информации об ударе не было, но россияне заявляли о прилете ATACMS.

Также СтратКом заявил, что в ночь на 30 октября ВСУ успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье Крыма.

Россияне заявляли о ракетном ударе по полку противовоздушной обороны в Оленевке, в результате которого якобы ранены 17 оккупантов, повреждены пять автомобилей.

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