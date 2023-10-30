В ВСУ подтвердили удары по ПВО россиян в Крыму и под Луганском. В РФ заявляли об ATACMS
30.10.2023, 11:13
ATACMS (Фото: Lance Cpl. Nicholas Guevara)
СтратКом ВСУ подтвердил удары Сил обороны по позициям российской противовоздушной обороны вблизи временно оккупированного Луганска и на западном побережье Крыма.
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В частности, в СтратКоме подтвердили уничтожение 25 октября российской С-400 под Луганском. Ранее официальной информации об ударе не было, но россияне заявляли о прилете ATACMS.
Также СтратКом заявил, что в ночь на 30 октября ВСУ успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье Крыма.
Россияне заявляли о ракетном ударе по полку противовоздушной обороны в Оленевке, в результате которого якобы ранены 17 оккупантов, повреждены пять автомобилей.
- В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ (предположительно, впервые) атаковали объекты россиян ATACMS. Вот видео запуска. Вследствие ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске россыпью суббоеприпасов М74 были уничтожены и повреждены несколько вертолетов противника.
- Пока что Украине дали всего около 20 таких ракет (данные NYT). Это самая старая и базовая версия, которая добивает максимум на 165 км.
- По словам Кулебы, США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, "ракет будет больше".
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