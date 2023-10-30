Росіяни пишуть про нібито ракетний удар ЗСУ по полку ППО у Криму. Заявляють про 17 поранених

Росіяни пишуть про нібито ракетний удар по полку протиповітряної оборони в тимчасово окупованій кримській Оленівці. Про це повідомили медіа країни-агресора із посиланням на власні джерела.

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Повідомляється, що в ніч на 30 жовтня Сили оборони нібито завдали ракетного удару по ракетно-зенітному полку ППО в Оленівці.

Росіяни пишуть, що приліт був близько 03:00.

Сказано, що внаслідок атаки 17 окупантів поранено, пошкоджено п'ять автомобілів. Оленівка розташована на західному узбережжі Криму — це мис Тарханкут.

Підтвердити цю інформацію поки що неможливо. LIGA.net звернулася за коментарем до силових структур.

11 жовтня експериментальні дрони "морський малюк" атакували носій крилатих ракет корабель "Буян" і великий патрульний корабель "Павел Державин" російського флоту в Чорному морі.

22 вересня в Севастополі ракетами було уражено штаб ЧФ РФ: багато відео.

Президент Зеленський повідомив, що з огляду на нинішні далекобійні можливості Сил оборони Україна поки не має стовідсоткового вогневого контролю над окупованим Кримом, але робота в цьому напрямку триває.

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