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Росіяни пишуть про нібито ракетний удар ЗСУ по полку ППО у Криму. Заявляють про 17 поранених

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 10:17
Росіяни пишуть про нібито ракетний удар ЗСУ по полку ППО у Криму. Заявляють про 17 поранених - Фото
Комплекс ППО в Криму (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни пишуть про нібито ракетний удар по полку протиповітряної оборони в тимчасово окупованій кримській Оленівці. Про це повідомили медіа країни-агресора із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що в ніч на 30 жовтня Сили оборони нібито завдали ракетного удару по ракетно-зенітному полку ППО в Оленівці.

Росіяни пишуть, що приліт був близько 03:00.

Сказано, що внаслідок атаки 17 окупантів поранено, пошкоджено п'ять автомобілів. Оленівка розташована на західному узбережжі Криму — це мис Тарханкут.

Підтвердити цю інформацію поки що неможливо. LIGA.net звернулася за коментарем до силових структур.

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  • 22 вересня в Севастополі ракетами було уражено штаб ЧФ РФ: багато відео.
  • Президент Зеленський повідомив, що з огляду на нинішні далекобійні можливості Сил оборони Україна поки не має стовідсоткового вогневого контролю над окупованим Кримом, але робота в цьому напрямку триває.

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Дмитро Гриниченко
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