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Россияне пишут о якобы ракетном ударе ВСУ по полку ПВО в Крыму. Заявляют о 17 раненых

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 10:17
Россияне пишут о якобы ракетном ударе ВСУ по полку ПВО в Крыму. Заявляют о 17 раненых - Фото
Комплекс ПВО в Крыму (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне пишут о якобы ракетном ударе по полку противовоздушной обороны во временно оккупированной крымской Оленёвке. Об этом сообщили медиа страны-агрессора со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в ночь на 30 октября Силы обороны якобы нанесли ракетный удар по ракетно-зенитному полку ПВО в Оленёвке.

Россияне пишут, что прилет был в районе 03:00. 

Сказано, что в результате атаки 17 оккупантов ранены, повреждены пять автомобилей. Оленёвка расположена на западном побережье Крыма — это мыс Тарханкут.

Подтвердить эту информацию пока невозможно. LIGA.net обратилась за комментарием в силовые структуры. 

  • 11 октября экспериментальные дроны "морской малыш" атаковали носитель крылатых ракет корабль "Буян" и большой патрульный корабль "Павел Державин" российского флота в Черном море.
  • 22 сентября в Севастополе ракетами был поражен штаб ЧФ РФ: много видео.
  • Президент Зеленский сообщил, что, учитывая нынешние дальнобойные возможности Сил обороны, Украина пока не имеет стопроцентного огневого контроля над оккупированным Крымом, но работа в этом направлении продолжается.

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Дмитрий Гриниченко
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