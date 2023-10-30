Россияне пишут о якобы ракетном ударе ВСУ по полку ПВО в Крыму. Заявляют о 17 раненых
30.10.2023, 10:17
Комплекс ПВО в Крыму (Фото: ресурс оккупантов)
Россияне пишут о якобы ракетном ударе по полку противовоздушной обороны во временно оккупированной крымской Оленёвке. Об этом сообщили медиа страны-агрессора со ссылкой на собственные источники.
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Сообщается, что в ночь на 30 октября Силы обороны якобы нанесли ракетный удар по ракетно-зенитному полку ПВО в Оленёвке.
Россияне пишут, что прилет был в районе 03:00.
Сказано, что в результате атаки 17 оккупантов ранены, повреждены пять автомобилей. Оленёвка расположена на западном побережье Крыма — это мыс Тарханкут.
Подтвердить эту информацию пока невозможно. LIGA.net обратилась за комментарием в силовые структуры.
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