Экспериментальные "Морские малыши" атаковали корабли ЧФ РФ, подлодка сбежала – источник

Носитель крылатых ракет корабль "Буян" и большой патрульный корабль "Павел Державин" российского флота в Черном море были атакованы благодаря экспериментальному вооружению морских дронов, сообщил источник LIGA.net в Службе безопасности Украины.

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Корабли были атакованы в рамках совместной операции СБУ и ВМС.

11 октября появились сообщения, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам подорвался "Павел Державин". Выдвигались версии, что он якобы подорвался на "неизвестной мине".

Утром 13 октября на рейде возле Севастополя раздался взрыв, после чего появились видео с военным кораблем ЧФ РФ, за которым виден шлейф дыма. Россияне писали о противодиверсионных учениях и то, что это такое "приветствие" корабля.

Источник в СБУ пишет: "Оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением".

(В августе глава СБУ Василий Малюк рассказал, что "Морской малыш" – это их "уникальное" изобретение, и "никакие" частные компании не принимали участия в разработке и производстве этого аквадрона.)

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По словам источника, после первого подрыва (патрульного корабля) российские тральщики и водолазы "так не смогли обнаружить наше ноу-хау".

Также 12 октября "повезло" подлодке "Алроса", добавили в СБУ, которая "пока сумела убежать от наших разработок".

"Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей"", – добавили в Службе.

В СБУ резюмируют со ссылкой на организаторов спецоперации: "Предупреждаем москалоту – не надо ходить по украинским водам, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота".

Проукраинский анонимный паблик Крымский ветер уточнил, что сегодня был "атакован" якобы не "Буян", а патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков".

В результате ночной атаки 13 сентября 2023 года на судоремонтном заводе в Севастополе был сильно поврежден большой десантный корабль и уничтожена подлодка оккупантов.

14 сентября Украина нанесла удар по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, корвет "Сергей Котов" получил повреждения.

22 сентября в Севастополе ракетами был разбит штаб ЧФ РФ: много видео.

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