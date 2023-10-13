Под Севастополем прогремел взрыв, задымился российский военный корабль — видео

Около берегов Севастополя во временно оккупированном Крыму утром 13 октября прогремел взрыв, после чего появились видео с военным кораблем ЧФ РФ, за которым виден шлейф дыма. Об этом пишут местные ресурсы.

Россияне пишут о противодиверсионных учениях.

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"Только что на рейде Севастополя взорвался корабль, сейчас будут видео и фото. Глухой взрыв ощутили жители центра города, сработали сигнализации автомобилей", – написал в 10:31 проукраинский анонимный Telegram-паблик Крымский ветер.

Позднее ресурс показал видео, где в море за кораблем виден шлейф черного дыма, а над ним пролетает вертолет, сопроводив ролики подписью: "Судя по всему, взорвался и дымит МРК проекта 21631 "Буян-М" – носитель "калибров".

Это многоцелевой малый ракетно-артиллерийский корабль 3-го ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река-море". Предназначены для охраны и защиты экономической зоны во внутренних морских бассейнах. Оборудованы установкой вертикального пуска на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе – "Циркон" и "Калибр". К началу большого вторжения в Украину Россия в Черном море имела четыре таких корабля.

Из Севастополя в сторону корабля вышел тральщик проекта 266-М, добавил паблик.

Гауляйтер оккупантов в городе заявил, что громкие звуки в районе Северного мола — "это тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря".

Нет достоверной информации, это действительно учения Черноморского флота оккупантов, подрыв корабля на мине или взрыв по другим причинам.

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В результате ночной атаки 13 сентября 2023 года на судоремонтном заводе в Севастополе был сильно поврежден большой десантный корабль и уничтожена подлодка оккупантов.

14 сентября Украина нанесла удар по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, корвет "Сергей Котов" получил повреждения.

22 сентября в Севастополе ракетами был разбит штаб ЧФ РФ: много видео.

11 октября в сети появились сообщения, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам подорвался патрульный корабль "Павел Державин".

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