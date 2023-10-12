Патрульный корабль РФ "Павел Державин" подорвался на "неизвестной мине" – Плетенчук
12.10.2023, 11:00
Патрульный корабль РФ Павел Державин (Фото - минобороны РФ)
Большой патрульный корабль российского Черноморского флота "Павел Державин" подорвался на "неизвестной мине" и получил повреждения вблизи Севастополя. Об этом сообщил в эфире Радіо Свобода спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
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Плетенчук сказал, что "не может рассказать всех деталей", но официально подтверждает, что "Державин" действительно получил повреждения.
Сегодня в сети появились сообщения, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль "Павел Державин". Высказывались версии, что он якобы подорвался на "неизвестной мине".
"Павел Державин" - боевой корабль проекта 22160 (тип "Василий Быков").
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