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Патрульный корабль РФ "Павел Державин" подорвался на "неизвестной мине" – Плетенчук

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 11:00
Патрульный корабль РФ
Патрульный корабль РФ Павел Державин (Фото - минобороны РФ)

Большой патрульный корабль российского Черноморского флота "Павел Державин" подорвался на "неизвестной мине" и получил повреждения вблизи Севастополя. Об этом сообщил в эфире Радіо Свобода спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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Плетенчук сказал, что "не может рассказать всех деталей", но официально подтверждает, что "Державин" действительно получил повреждения.

Сегодня в сети появились сообщения, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль "Павел Державин". Высказывались версии, что он якобы подорвался на "неизвестной мине".

"Павел Державин" - боевой корабль проекта 22160 (тип "Василий Быков").

Новость дополняется

Сергей Бережной
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