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Патрульний корабель РФ "Павел Державин" підірвався на "невідомій міні" – Плетенчук

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 11:00
Патрульний корабель РФ
Патрульний корабель РФ Павел Державин (Фото - Міноборони РФ)

Великий патрульний корабель російського Чорноморського флоту "Павел Державин" підірвався на "невідомій міні" та отримав пошкодження поблизу Севастополя. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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Сергій Бережний
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