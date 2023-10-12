Патрульний корабель РФ "Павел Державин" підірвався на "невідомій міні" – Плетенчук

Великий патрульний корабель російського Чорноморського флоту "Павел Державин" підірвався на "невідомій міні" та отримав пошкодження поблизу Севастополя. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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