Патрульний корабель РФ "Павел Державин" підірвався на "невідомій міні" – Плетенчук
12.10.2023, 11:00
Патрульний корабель РФ Павел Державин (Фото - Міноборони РФ)
Великий патрульний корабель російського Чорноморського флоту "Павел Державин" підірвався на "невідомій міні" та отримав пошкодження поблизу Севастополя. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода речник ВМС Дмитро Плетенчук.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Новина доповнюється
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі