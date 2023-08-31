Анимационные ролики с беспилотников "Марiчка" доступны в сети уже несколько месяцев, однако кроме фотографии сварного корпуса прототипа с килями, "плавниками" и носовым обтекателем ничего долгое время не было доступно из реальных материалов.

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В ролике за 31 августа показан собранный более чем шестиметровый дрон на колесной платформе, подъемный кран затем опускает его на воду.

После этого следуют размытые кадры, на которых сложно что-то разобрать. Вероятно, сняты они около аквадрона над и под водой.

"Уже состоялись первые удачные испытания и тестирование", – пишут разработчики.

Сайт военно-морских энтузиастов Naval News пишет, что дрон такого типа, который поражает корабли в подводной части, может оказаться более разрушительным для них, чем надводные аквадроны катерного типа.

Ранее в среде разработчиков дронов сообщалось о подводном беспилотнике меньших габаритов "Толока". Неизвестно, создан ли он и используется ли в этой войне.

Как выяснила LIGA.net, проект не связан с инициативами Минцифры и программой Армия дронов, военная разведка пока не комментирует это начинание. В Военно-морских силах ответили, что не имеют отношения к этой разработке.

The New York Times пишет, что украинские инженеры разрабатывают несколько моделей беспилотников с дальностью полета более 1000 км.

В августе 2023 года появилась информация, что в Силах обороны создана 385-я отдельная бригада специального назначения, которая работает с морскими беспилотниками.

В конце июля американский телеканал CNN показал сюжет, посвященный украинским надводным дронам, которые атакуют оккупантов в Черном море. Дронами легко управлять, они способны нести до 300 кг взрывчатки на расстояние до 800 км.

4 августа источники LIGA.net предоставили видео со спецоперацией СБУ с надводным дроном в бухте Новороссийска, в результате атаки был поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

предоставили видео со спецоперацией СБУ с надводным дроном в бухте Новороссийска, в результате атаки был поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк". Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что морские дроны являются эффективным оружием, несмотря на то, что 60% или 70% из них уничтожают оккупанты.

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