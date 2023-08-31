UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Марічка". Украинские энтузиасты собрали прототип аквадрона торпедного типа — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 18:15
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие

Анимационные ролики с беспилотников "Марiчка" доступны в сети уже несколько месяцев, однако кроме фотографии сварного корпуса прототипа с килями, "плавниками" и носовым обтекателем ничего долгое время не было доступно из реальных материалов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В ролике за 31 августа показан собранный более чем шестиметровый дрон на колесной платформе, подъемный кран затем опускает его на воду.

После этого следуют размытые кадры, на которых сложно что-то разобрать. Вероятно, сняты они около аквадрона над и под водой.

"Уже состоялись первые удачные испытания и тестирование", – пишут разработчики.

Сайт военно-морских энтузиастов Naval News пишет, что дрон такого типа, который поражает корабли в подводной части, может оказаться более разрушительным для них, чем надводные аквадроны катерного типа.

Ранее в среде разработчиков дронов сообщалось о подводном беспилотнике меньших габаритов "Толока". Неизвестно, создан ли он и используется ли в этой войне.

Как выяснила LIGA.net, проект не связан с инициативами Минцифры и программой Армия дронов, военная разведка пока не комментирует это начинание. В Военно-морских силах ответили, что не имеют отношения к этой разработке.

The New York Times пишет, что украинские инженеры разрабатывают несколько моделей беспилотников с дальностью полета более 1000 км.

В августе 2023 года появилась информация, что в Силах обороны создана 385-я отдельная бригада специального назначения, которая работает с морскими беспилотниками.

  • В конце июля американский телеканал CNN показал сюжет, посвященный украинским надводным дронам, которые атакуют оккупантов в Черном море. Дронами легко управлять, они способны нести до 300 кг взрывчатки на расстояние до 800 км.
  • 4 августа источники LIGA.net предоставили видео со спецоперацией СБУ с надводным дроном в бухте Новороссийска, в результате атаки был поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".
  • Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что морские дроны являются эффективным оружием, несмотря на то, что 60% или 70% из них уничтожают оккупанты.

Читайте также: Оккупанты учатся отбивать атаки украинских дронов на море – Military Media Center

Євген Пилипенко, Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
торпедавойнатехнологиидронОПКаквадронмаричка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 