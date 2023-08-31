RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Марічка". Українські ентузіасти зібрали прототип аквадрону торпедного типу – відео видео

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 18:15
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство

Анімаційні ролики з безпілотників "Марiчка" доступні в мережі вже кілька місяців, проте окрім фотографії зварного корпусу прототипу з кілями, "плавниками" та носовим обтічником нічого довгого часу не було доступно з реальних матеріалів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У ролику за 31 серпня показаний зібраний більш ніж шестиметровий дрон на колісній платформі, підйомний кран потім опускає його на воду.

Після цього йдуть розмиті кадри, на яких важко щось розібрати. Ймовірно, вони зняті біля аквадрону над і під водою.

"Вже відбулися перші вдалі випробування та тестування", – пишуть розробники.

Сайт військово-морських ентузіастів Naval News пише, що дрон такого типу, який вражає кораблі в підводній частині, може виявитися руйнівнішим для них, ніж надводні аквадрони катерного типу.

Раніше в середовищі розробників дронів повідомлялося про підводний безпілотник менших габаритів "Толока". Невідомо, чи він створений і чи використовується в цій війні.

Як з'ясувала LIGA.net, проєкт не пов'язаний з ініціативами Мінцифри та програмою Армія дронів, військова розвідка поки не коментує цей починання. У Військово-морських силах відповіли, що не мають відношення до цієї розробки.

The New York Times пише, що українські інженери розробляють кілька моделей безпілотників з дальністю польоту понад 1000 км.

У серпні 2023 року з'явилася інформація, що у Силах оборони створено 385-у окрему бригаду спеціального призначення, яка працює з морськими безпілотниками.

  • Наприкінці липня американський телеканал CNN показав сюжет, присвячений українським надводним дронам, які атакують окупантів у Чорному морі. Дронами легко керувати, вони здатні нести до 300 кг вибухівки на відстань до 800 км.
  • 4 серпня джерела LIGA.net надали відео зі спецоперацією СБУ з надводним дроном у бухті Новоросійська, внаслідок атаки було пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".
  • Глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що морські дрони є ефективною зброєю, попри те, що 60% або 70% їх знищують окупанти.

Читайте також: Окупанти вчаться відбивати атаки українських дронів на морі – Military Media Center

Євген Пилипенко, Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнатехнологіїОПКторпедааквадронмарічка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 