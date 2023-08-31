Анімаційні ролики з безпілотників "Марiчка" доступні в мережі вже кілька місяців, проте окрім фотографії зварного корпусу прототипу з кілями, "плавниками" та носовим обтічником нічого довгого часу не було доступно з реальних матеріалів.

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У ролику за 31 серпня показаний зібраний більш ніж шестиметровий дрон на колісній платформі, підйомний кран потім опускає його на воду.

Після цього йдуть розмиті кадри, на яких важко щось розібрати. Ймовірно, вони зняті біля аквадрону над і під водою.

"Вже відбулися перші вдалі випробування та тестування", – пишуть розробники.

Сайт військово-морських ентузіастів Naval News пише, що дрон такого типу, який вражає кораблі в підводній частині, може виявитися руйнівнішим для них, ніж надводні аквадрони катерного типу.

Раніше в середовищі розробників дронів повідомлялося про підводний безпілотник менших габаритів "Толока". Невідомо, чи він створений і чи використовується в цій війні.

Як з'ясувала LIGA.net, проєкт не пов'язаний з ініціативами Мінцифри та програмою Армія дронів, військова розвідка поки не коментує цей починання. У Військово-морських силах відповіли, що не мають відношення до цієї розробки.

The New York Times пише, що українські інженери розробляють кілька моделей безпілотників з дальністю польоту понад 1000 км.

У серпні 2023 року з'явилася інформація, що у Силах оборони створено 385-у окрему бригаду спеціального призначення, яка працює з морськими безпілотниками.

Наприкінці липня американський телеканал CNN показав сюжет, присвячений українським надводним дронам, які атакують окупантів у Чорному морі. Дронами легко керувати, вони здатні нести до 300 кг вибухівки на відстань до 800 км.

4 серпня джерела LIGA.net надали відео зі спецоперацією СБУ з надводним дроном у бухті Новоросійська, внаслідок атаки було пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".

надали відео зі спецоперацією СБУ з надводним дроном у бухті Новоросійська, внаслідок атаки було пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк". Глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що морські дрони є ефективною зброєю, попри те, що 60% або 70% їх знищують окупанти.

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