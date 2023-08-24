Буданов: 60-70% морських дронів росіяни знищують, але це ефективна зброя

Морські дрони, які Україна застосовує для ураження об'єктів біля окупованого Криму, є ефективною зброєю, незважаючи на те, що 60% чи 70% їх знищують російські сили. Про це заявив голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, передає Радіо Свобода.

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Буданов відмовився назвати кількість морських дронів або завдань, які вони виконують.

"Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато. Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати і ціна такого дрону, і ціна бойового корабля – неспівставні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%", – сказав начальник ГУР.

За словами Буданова, трапляються випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель вирушає "на тривалий ремонт".

"До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата "Адмірал Ессен", прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно у 100 метрах від корабля, а заряд досить таки потужний, і уламків було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку", – розповів голова ГУР.

Він наголосив, що морські дрони – це ефективна зброя для стримування, що дозволяє паралізувати діяльність флоту.

За його словами, Україна вже освоїла серійне виробництво морських дронів.

"Це не як робили у гаражах – один-два. Це не так. Нормальне серійне виробництво йде", – сказав він.

Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено БДК "Оленьогірський гірник".

БДК відбуксирували у плавучий док у порту Новоросійська.

Вночі 5 серпня морський дрон атакував та пошкодив російський танкер SIG, який транспортував паливо для окупаційних військ.

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