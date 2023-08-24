Буданов: 60-70% морских дронов россияне уничтожают, но это эффективное оружие
Морские дроны, которые Украина применяет для поражения объектов возле оккупированного Крыма, являются эффективным оружием, несмотря на то, что 60% или 70% их уничтожают российские силы. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Радио Свобода.
Буданов отказался назвать количество используемых морских дронов или задач, которые они выполняют.
"Давайте скажем так: это много. Это действительно много. Насколько это эффективно работает? Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля – несопоставима, то можно сказать, что это достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может быть, даже 70% они уничтожают. Это верно. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Однако для них проблема – в тех 30%", – сказал начальник ГУР.
По словам Буданова, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль отправляется "на длительный ремонт".
"К примеру история, когда скутеры морские зашли в акваторию бухты Севастополя. Известен был случай. Его уничтожили. При подходе к фрегату "Адмирал Эссен", прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд довольно мощный, и обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доке", – рассказал глава ГУР.
Он подчеркнул, что морские дроны – это эффективное оружие для сдерживания, позволяющее парализовать деятельность флота.
По его словам, Украина уже освоила серийное производство морских дронов.
"Это не как делали в гаражах – один-два. Это не так. Нормальное серийное производство идет", – сказал он.
- Утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, был серьезно поврежден БДК "Оленегорский горняк".
- БДК отбуксировали в плавучий док в порту Новороссийска.
- Ночью 5 августа морской дрон атаковал и повредил российский танкер SIG, который транспортировал топливо для оккупационных войск.
Читайте также: "В разработке много операций. Это сюрприз". Малюк рассказал о дронах SeaBaby – за минуту
Комментарии