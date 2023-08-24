Буданов: 60-70% морских дронов россияне уничтожают, но это эффективное оружие

Морские дроны, которые Украина применяет для поражения объектов возле оккупированного Крыма, являются эффективным оружием, несмотря на то, что 60% или 70% их уничтожают российские силы. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Радио Свобода.

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Буданов отказался назвать количество используемых морских дронов или задач, которые они выполняют.

"Давайте скажем так: это много. Это действительно много. Насколько это эффективно работает? Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля – несопоставима, то можно сказать, что это достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может быть, даже 70% они уничтожают. Это верно. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Однако для них проблема – в тех 30%", – сказал начальник ГУР.

По словам Буданова, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль отправляется "на длительный ремонт".

"К примеру история, когда скутеры морские зашли в акваторию бухты Севастополя. Известен был случай. Его уничтожили. При подходе к фрегату "Адмирал Эссен", прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд довольно мощный, и обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доке", – рассказал глава ГУР.

Он подчеркнул, что морские дроны – это эффективное оружие для сдерживания, позволяющее парализовать деятельность флота.

По его словам, Украина уже освоила серийное производство морских дронов.

"Это не как делали в гаражах – один-два. Это не так. Нормальное серийное производство идет", – сказал он.

Утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, был серьезно поврежден БДК "Оленегорский горняк".

БДК отбуксировали в плавучий док в порту Новороссийска.

Ночью 5 августа морской дрон атаковал и повредил российский танкер SIG, который транспортировал топливо для оккупационных войск.

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