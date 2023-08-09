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"Оленегорский горняк" отбуксировали в плавучий док в порту Новороссийска: фото со спутника

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 12:27
Подбитый "Оленегорский горняк" (Фото: скриншот с видео)

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" отбуксировали в плавучий док в порту Новороссийска после недавнего удара надводным дроном. Соответствующие снимки опубликовали Радио Свобода и обозреватель MT Anderson.

РС выложила снимок высокого разрешения, на котором виден поврежденный "Оленегорский горняк" — фото сделано 8 августа. 
Корабль отбуксировали для ремонта в плавучий док в порту Новороссийска.

Андерсон пишет, что док расположен к северу от морских причалов в Новороссийске.

Он отметил, что резервуар был осушен россиянами.

"Будет ли это означать, что его можно починить, или в качестве следующего набора шагов будет проведена более подробная оценка ущерба?", — сказано в сообщении.

Дмитрий Гриниченко
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войначерное мореновороссийскСеверный флотОленегорский горняк
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