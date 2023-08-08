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Зеленский: Если РФ продолжит атаковать наши порты, она рискует остаться без кораблей

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 08:38
Зеленский: Если РФ продолжит атаковать наши порты, она рискует остаться без кораблей - Фото
Фото - ОП

Если Россия будет продолжать атаки на украинские порты, она "рискует остаться без кораблей" в Черном море. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью нескольким медиа стран Латинской Америки.   

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Зеленскому задали вопрос, смогут ли удары Украины по российским кораблям восстановить грузоперевозки в Черном море, в том числе транспортировку зерна.  

Президент ответил, что если Россия продолжит блокирование и ракетные обстрелы, то "Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой".

"У нас не так много оружия, но если они продолжат стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей", - сказал Зеленский.

19 июля 2023 года Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения. 

5 августа Государственная гидрографическая служба Украины официально объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов.

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Сергей Бережной
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