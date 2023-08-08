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Зеленський: Якщо РФ продовжить атакувати наші порти, вона ризикує залишитись без кораблів

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 08:38
Зеленський: Якщо РФ продовжить атакувати наші порти, вона ризикує залишитись без кораблів - Фото
Фото - ОП

Якщо Росія продовжуватиме атаки на українські порти, вона "ризикує залишитися без кораблів" у Чорному морі. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю декільком медіа країн Латинської Америки.

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Зеленського запитали, чи зможуть удари України по російських кораблях відновити вантажоперевезення в Чорному морі, зокрема транспортування зерна.

Президент відповів, що якщо Росія продовжить блокування та ракетні обстріли, то "Україна робитиме те, що є справедливим захистом".

"У нас не так багато зброї, але якщо вони продовжать стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитись без кораблів", – сказав Зеленський.

19 липня 2023 року Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

Міноборони України у відповідь попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як таки, що перевозять вантажі військового призначення.

5 серпня Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів. 

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Сергій Бережний
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