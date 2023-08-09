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"Оленегорский горняк" відбуксирували у плавучий док у порту Новоросійська: фото з супутника

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 12:27
Підбитий "Оленегорский горняк" (Фото: скріншот з відео)

Великий десантний корабель "Оленегорский горняк" відбуксували у плавучий док у порту Новоросійська після нещодавнього удару надводним дроном. Відповідні знімки опублікували Радіо Свобода та оглядач MT Anderson.

РС виклала знімок високої якості, на якому видно пошкодженого "Оленегорского горняка" — фото зроблено 8 серпня.

Корабель відбуксирували для ремонту у плавучий док у порту Новоросійська.

Андерсон пише, що док розташований на північ від морських причалів у Новоросійську.
Він зазначив, що резервуар був осушений росіянами.

"Чи це означатиме, що його можна відремонтувати, або як наступний набор кроків буде проведено більш детальну оцінку збитків?", — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю, що якщо Росія продовжуватиме атаки на українські порти, вона "ризикує залишитися без кораблів" у Чорному морі.

Читайте також: "Крен у нього великий". З'явилося ще одне відео підбитого корабля ВМФ РФ у Новоросійську

Дмитро Гриниченко
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