"Оленегорский горняк" відбуксирували у плавучий док у порту Новоросійська: фото з супутника

Великий десантний корабель "Оленегорский горняк" відбуксували у плавучий док у порту Новоросійська після нещодавнього удару надводним дроном. Відповідні знімки опублікували Радіо Свобода та оглядач MT Anderson.

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РС виклала знімок високої якості, на якому видно пошкодженого "Оленегорского горняка" — фото зроблено 8 серпня.

Корабель відбуксирували для ремонту у плавучий док у порту Новоросійська.

Андерсон пише, що док розташований на північ від морських причалів у Новоросійську.

Він зазначив, що резервуар був осушений росіянами.

"Чи це означатиме, що його можна відремонтувати, або як наступний набор кроків буде проведено більш детальну оцінку збитків?", — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю, що якщо Росія продовжуватиме атаки на українські порти, вона "ризикує залишитися без кораблів" у Чорному морі.

Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено БДК "Оленегорский горняк".

Вночі 5 серпня морський дрон атакував та пошкодив російський танкер SIG, який транспортував паливо для окупаційних військ.

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