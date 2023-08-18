Окупанти вчаться відбивати атаки українських дронів на морі - Military Media Center

Російська армія вчить екіпажі своїх кораблів відбивати атаки українських морських безпілотників. Про це повідомляє Military Media Center.

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"Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними військових, у Криму окупанти також намагаються покращити систему оборонних позицій та районів.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк нещодавно заявив, що "Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога.

"Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", - сказав тоді він.

Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.

З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорский горняк", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.

17 липня в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

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