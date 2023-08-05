Голова Служби безпеки України Василь Малюк пояснив причини вибухів російських кораблів та незаконного Кримського мосту. Про це повідомляє СБУ.

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"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", – заявив Малюк, коментуючи нещодавні атаки надводними дронами на кораблі Росії.

Глава СБУ пояснив, що потрібно зробити Росії, щоб її кораблі не страждали.

"Якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них", – заявив Малюк.

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Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.

З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорский горняк", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.

19 липня Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

Міноборони України у відповідь попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.

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