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Глава СБУ: Будь-яка "бавовна" з кораблями РФ чи Кримським мостом – логічний та ефективний крок

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 09:33
Глава СБУ: Будь-яка
Василь Малюк (Фото: СБУ)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк пояснив причини вибухів російських кораблів та незаконного Кримського мосту. Про це повідомляє СБУ.

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", – заявив Малюк, коментуючи нещодавні атаки надводними дронами на кораблі Росії.

Глава СБУ пояснив, що потрібно зробити Росії, щоб її кораблі не страждали.

"Якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них", – заявив Малюк.

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Наталія Медведєва
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