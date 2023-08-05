Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк объяснил причины взрывов российских кораблей и незаконного Крымского моста. Об этом сообщает СБУ.

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"Любая "бавовна", происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", – заявил Малюк, комментируя недавние атаки надводными дронами на корабли России.

Глава СБУ объяснил, что нужно сделать России, чтобы ее корабли не страдали.

"Если россияне хотят, чтобы "бавовна" прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью – покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них", – заявил Малюк.

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Утром 4 августа 2023 года прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ.

Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.

19 июля Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.

29 июля телеканал CNN показал сюжет об украинских надводных дронах, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.

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