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Глава СБУ: Любая "бавовна" с кораблями РФ или Крымским мостом – логичный и эффективный шаг

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 09:33
Глава СБУ: Любая
Василий Малюк (Фото: СБУ)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк объяснил причины взрывов российских кораблей и незаконного Крымского моста. Об этом сообщает СБУ.

"Любая "бавовна", происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", – заявил Малюк, комментируя недавние атаки надводными дронами на корабли России.

Глава СБУ объяснил, что нужно сделать России, чтобы ее корабли не страдали.

"Если россияне хотят, чтобы "бавовна" прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью – покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них", – заявил Малюк.

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Наталья Медведева
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