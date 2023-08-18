Оккупанты учатся отбивать атаки украинских дронов на море - Military Media Center

Российская армия учит экипажи своих кораблей отражать атаки украинских морских беспилотников. Об этом сообщает Military Media Center.

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"Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мерами противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, в Крыму оккупанты также пытаются улучшить систему оборонных позиций и районов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк недавно заявил, что "Любая "бавовна", происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу.

"Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", - сказал тогда он.

Утром 4 августа 2023 года раздались взрывы в Новороссийске на юге РФ.

Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден ВДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.

17 июля в Керчи в 03:04 и 3:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "НС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

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