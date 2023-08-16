Представители Службы безопасности Украины поделились с LIGA.net эксклюзивными кадрами экспериментальных дронов "Морской малыш", с помощью которых 17 июля был атакован Керченский мост.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава СБУ Василий Малюк в интервью CNN, опубликованном вечером 15 августа, рассказал о том, что "Морской малыш" – это уникальное изобретение Службы безопасности, и никакие частные компании не принимали участия в разработке и производстве этого морского беспилотника.

На фото и видео, которыми собственные источники в СБУ поделились с журналистами LIGA.net, показан внешний вид "Морских малышей" и процесс их тренировок в водах Черного моря.

По словам Малюка, именно этими дронами СБУ поразила не только Крымский мост, но и другие объекты, важные для россиян: БДК "Оленегорский горняк" и танкер Sig.

Утром 4 августа 2023 года раздались взрывы в Новороссийске на юге РФ.

Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.

17 июля в Керчи в 03:04 и 3:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

Читайте также: Глава СБУ: Любая "бавовна" с кораблями РФ или Крымским мостом – логичный и эффективный шаг

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.