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СБУ показала LIGA.net эксклюзивные кадры дронов, которые атаковали Керченский мост в июле видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 10:04
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Представители Службы безопасности Украины поделились с LIGA.net эксклюзивными кадрами экспериментальных дронов "Морской малыш", с помощью которых 17 июля был атакован Керченский мост.

Глава СБУ Василий Малюк в интервью CNN, опубликованном вечером 15 августа, рассказал о том, что "Морской малыш" – это уникальное изобретение Службы безопасности, и никакие частные компании не принимали участия в разработке и производстве этого морского беспилотника.

Фото от собственных источников LIGA.net в СБУ

На фото и видео, которыми собственные источники в СБУ поделились с журналистами LIGA.net, показан внешний вид "Морских малышей" и процесс их тренировок в водах Черного моря.

По словам Малюка, именно этими дронами СБУ поразила не только Крымский мост, но и другие объекты, важные для россиян: БДК "Оленегорский горняк" и танкер Sig.

  • Утром 4 августа 2023 года раздались взрывы в Новороссийске на юге РФ.
  • Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.
  • 17 июля в Керчи в 03:04 и 3:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

Читайте также: Глава СБУ: Любая "бавовна" с кораблями РФ или Крымским мостом – логичный и эффективный шаг

Милана Головань
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войнасбудронкрымский мостВасилий Малюкморской малыш
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