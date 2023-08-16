СБУ ударила экспериментальным дроном по Крымскому мосту в июле — уникальное видео
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью CNN рассказал, что во время атаки на Крымский мост 17 июля СБУ использовала экспериментальный дрон "Морской младенец", который разрабатывался несколько месяцев.
По его словам, июльская атака дронами на Крымский мост стала результатом месяцев подготовки.
"На завершающем этапе подготовки мы даже не могли думать ни о сне, ни о еде. Мы были полностью сосредоточены на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы были так счастливы и начали поздравлять друг друга. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно придет скоро", – вспомнил Малюк.
Он сказал, что морские беспилотники – это "уникальное изобретение СБУ". Недавно с помощью этих дронов СБУ "успешно поразила Крымский мост, БДК "Оленегорский горняк" и танкер Sig".
Сейчас служба работает над "рядом новых и интересных операций, в том числе в акватории Черного моря", добавил ее глава.
CNN опубликовала видео, предоставленное СБУ. На нем показан экран пилота за несколько мгновений до того, как "Морской младенец" доставил около 850 кг взрывчатки в одну из бетонных опор моста.
Источники в службе также предоставили CNN два видео с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем через пять минут еще один удар беспилотника по железнодорожному участку с противоположного направления.
- Утром 4 августа 2023 года раздались взрывы в Новороссийске на юге РФ.
- Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.
- 17 июля в Керчи в 03:04 и 3:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.
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