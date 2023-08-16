СБУ ударила экспериментальным дроном по Крымскому мосту в июле — уникальное видео

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью CNN рассказал, что во время атаки на Крымский мост 17 июля СБУ использовала экспериментальный дрон "Морской младенец", который разрабатывался несколько месяцев.

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По его словам, июльская атака дронами на Крымский мост стала результатом месяцев подготовки.

"На завершающем этапе подготовки мы даже не могли думать ни о сне, ни о еде. Мы были полностью сосредоточены на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы были так счастливы и начали поздравлять друг друга. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно придет скоро", – вспомнил Малюк.

Он сказал, что морские беспилотники – это "уникальное изобретение СБУ". Недавно с помощью этих дронов СБУ "успешно поразила Крымский мост, БДК "Оленегорский горняк" и танкер Sig".

Сейчас служба работает над "рядом новых и интересных операций, в том числе в акватории Черного моря", добавил ее глава.

CNN опубликовала видео, предоставленное СБУ. На нем показан экран пилота за несколько мгновений до того, как "Морской младенец" доставил около 850 кг взрывчатки в одну из бетонных опор моста.

Источники в службе также предоставили CNN два видео с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем через пять минут еще один удар беспилотника по железнодорожному участку с противоположного направления.

Утром 4 августа 2023 года раздались взрывы в Новороссийске на юге РФ.

Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.

17 июля в Керчи в 03:04 и 3:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

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