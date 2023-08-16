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СБУ показала LIGA.net ексклюзивні кадри дронів, які атакували Керченський міст у липні видео

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16.08.2023, 10:04
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Представники Служби безпеки України поділилися з LIGA.net ексклюзивними кадрами експериментальних дронів "Морський малюк", за допомогою яких 17 липня був атакований Керченський міст.

Голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю CNN, яке було опубліковане ввечері 15 серпня, розповів про те, що "Морський малюк" – це унікальний винахід Служби безпеки, і жодні приватні компанії не брали участі у розробці та виробництві цього морського безпілотника.

Фото від власних джерел LIGA.net в СБУ

На фото та відео, якими власні джерела в СБУ поділилися з журналістами LIGA.net, показано зовнішній вигляд "Морських малюків" та процес їхніх тренувань у водах Чорного моря.

За словами Малюка, саме цими дронами СБУ вразила не тільки Кримський міст, але й інші об'єкти, важливі для росіян: ВДК "Оленегорський горняк" і танкер Sig.

  • Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.
  • З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорський горняк", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.
  • 17 липня в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

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Мілана Головань
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війнасбудронВасиль Малюккримський містморський малюк
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