Нові знімки підбитого ВДК "Оленегорський горняк": поряд з'явилось кранове судно
З'явились нові супутникові знімки російського великого десантного корабля "Оленегорський горняк", який був підпертий до причалу у Новоросійську після вдалого ураження судна українським морським дроном. Світлини поширив американський OSINT-любитель MT Anderson у Twitter.
Корабель підписаний як Ropucha (з польської – "жаба") за класифікацією суден НАТО.
Поряд з ним видно кранове судно "Гурзуф".
На іншій стороні причалу стоїть російське патрульний корабель проєкту 22160 типа "Василь Биков". За даними окупантів, таких суден у них лише чотири.
Для порівняння, неушкоджені кораблі того ж класу, що й "Оленегорський горняк" стоять зліва від нього на знімку:
- Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ. З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста: був пошкоджений ВДК "Оленегорський горняк".
- Згодом з'явились перші супутникові знімки "підпертого до стінки" підбитого корабля у порту Новоросійська.
- Представник ГУР назвав удар по цьому судну "великою втратою для флоту РФ" і заявив, що таке продовжуватиметься і надалі.
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