Нові знімки підбитого ВДК "Оленегорський горняк": поряд з'явилось кранове судно

З'явились нові супутникові знімки російського великого десантного корабля "Оленегорський горняк", який був підпертий до причалу у Новоросійську після вдалого ураження судна українським морським дроном. Світлини поширив американський OSINT-любитель MT Anderson у Twitter.

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Корабель підписаний як Ropucha (з польської – "жаба") за класифікацією суден НАТО.

Поряд з ним видно кранове судно "Гурзуф".

На іншій стороні причалу стоїть російське патрульний корабель проєкту 22160 типа "Василь Биков". За даними окупантів, таких суден у них лише чотири.

Для порівняння, неушкоджені кораблі того ж класу, що й "Оленегорський горняк" стоять зліва від нього на знімку:

ДОВІДКА. "Оленегорский горняк" – великий десантний корабель РФ, введений в експлуатацію в 1976 році. Належить до Північного флоту РФ. Екіпаж – 98 осіб, зокрема 17 офіцерів. На борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажу та 225 десантників. З озброєння має дві здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725, дві пускові установки РСЗВ "Град-М" та чотири пускові установки ПЗРК "Стріла-2".

Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ. З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста: був пошкоджений ВДК "Оленегорський горняк".

Згодом з'явились перші супутникові знімки "підпертого до стінки" підбитого корабля у порту Новоросійська.

Представник ГУР назвав удар по цьому судну "великою втратою для флоту РФ" і заявив, що таке продовжуватиметься і надалі.

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