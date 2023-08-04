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Підбитий "Оленегорский горняк" у Новоросійську поставили до стінки: супутникові знімки

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 17:36
Підбитий
БДК "Оленегорский горняк" біля причалу в Новоросійську (Фото - Twitter Joseph Dempsey)

Російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк" після ураження аквадронами поставили до причалу (на морському сленгу – "до стінки") у Новоросійську. Супутникові знімки із ошвартованим кораблем опублікував у Twitter військовий аналітик Джозеф Демпсі.

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Демпсі зазначив, що російський БДК (за класифікацією НАТО він належить до типу Ropucha, польською "жаба") "Оленегорский горняк", який отримав пошкодження при атаці аквадронів у ніч на 4 серпня, поставлений до причалу в Новоросійську і що його лівий борт підпирає те саме допоміжне судно, яке потрапило на відео під час буксирування підбитого БДК.

Як відомо, в Новоросійську немає сухого доку для ремонту кораблів такого розміру. Найближчий сухий док, придатний для такого ремонту, є у тимчасово окупованій Керчі.

БДК Оленегорскоий горняк у причала в Новороссийске (Фото – Twitter Joseph Dempsey)

БДК Оленегорскоий горняк у причала в Новороссийске (Фото – Twitter Joseph Dempsey)
ДОВІДКА. "Оленегорский горняк" – великий десантний корабель РФ, введений в експлуатацію в 1976 році. Належить до Північного флоту РФ. Екіпаж – 98 осіб, зокрема 17 офіцерів. На борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажу та 225 десантників. З озброєння має дві здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725, дві пускові установки РСЗВ "Град-М" та чотири пускові установки ПЗРК "Стріла-2".

Читайте також: "Оленегорский горняк" був на навчаннях із захоплення України ще у 2021 році

Сергій Бережний
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