Підбитий "Оленегорский горняк" у Новоросійську поставили до стінки: супутникові знімки
Російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк" після ураження аквадронами поставили до причалу (на морському сленгу – "до стінки") у Новоросійську. Супутникові знімки із ошвартованим кораблем опублікував у Twitter військовий аналітик Джозеф Демпсі.
Демпсі зазначив, що російський БДК (за класифікацією НАТО він належить до типу Ropucha, польською "жаба") "Оленегорский горняк", який отримав пошкодження при атаці аквадронів у ніч на 4 серпня, поставлений до причалу в Новоросійську і що його лівий борт підпирає те саме допоміжне судно, яке потрапило на відео під час буксирування підбитого БДК.
Як відомо, в Новоросійську немає сухого доку для ремонту кораблів такого розміру. Найближчий сухий док, придатний для такого ремонту, є у тимчасово окупованій Керчі.
- Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.
- З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорский горняк", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.
- Пізніше з'явилося ще одне відео підбитого корабля.
- За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.
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