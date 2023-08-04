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Підбитий корабель "Оленегорский горняк" був на навчаннях з окупації України ще у 2021-му – капітан

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 12:15
Підбитий корабель
Поки що цілий ''Оленегорский горняк'' (фото – сайт окупантів)

Пошкоджений уночі 4 серпня у Новоросійську на Чорному морі великий десантний корабель Північного флоту російських окупантів "Оленегорский горняк" за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ брав участь у навчаннях-репетиції захоплення півдня України. Про це нагадав LIGA.net Павло Лакійчук, капітан ВМС першого рангу у запасі.

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Він уточнив, що такі навчання відбулися наприкінці 2021 року, перед проведенням широкомасштабних навчань в окупованому Криму, і "фактично моделювали" повітрянодесантну операцію на південь України.

"Концепт зводився до того, що десантники стрибатимуть десь під Миколаєвом з Іл-76-х. Десантні кораблі – всі, які можна зібрати, висаджуватимуть десант, захоплюватимуть нашу територію. Ми тоді вже говорили, що це репетиція атаки проти України", – сказав Лакійчук, нині керівник програм безпеки центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Тоді в Чорне море зайшли два ВДК 775-го проєкту Балтійського флоту РФ і два ВДК Північного флоту РФ.

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"Той же "Моргунов" ("Петр Моргунов", російський ВДК проєкту 11711. – Ред.) – це дуже великий десантний корабель, їх тільки два таких побудовано в Росії, який вони бережуть, як зіницю ока. І "Оленегорский горняк" – це БДК-91, проєкт 775, аналогічний нашому захопленому "Костянтину Ольшанському". З "чорноморців" – "Цезарь Куников", найвідоміший", – зазначив експерт.

ДОВІДКА. "Оленегорский горняк" – великий десантний корабель РФ, введений в експлуатацію в 1976 році. Належить до Північного флоту РФ. Екіпаж – 98 осіб, зокрема 17 офіцерів. На борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажу та 225 десантників. З озброєння судно має дві здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725, дві пускові установки РСЗВ "Град-М" та чотири пускові установки ПЗРК "Стріла-2".

За його словами, підбита бойова машина росіян – "відносно маленький" десантний корабель; такі кораблі "не такі величезні, як 11711-го проєкту, але вони зручні для проведення реальних десантних операцій".

OSINT-спільнота InformNapalm пише, що 11 липня російські регіональні канали повідомляли, що "Оленегорский горняк" за вказівкою диктатора Володимир Путіна прибув до окупованої Керчі, щоб забезпечувати транспортування вантажів через пробки на пошкодженому Керченському мосту.

Незабаром на LIGA.net вийде розбір атаки в Новоросійську.

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Євген Пилипенко, Марко Сировой
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