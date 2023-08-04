Подбитый "Оленегорский горняк" был на учениях по захвату Украины еще в 2021-м – капитан
Поврежденный ночью 4 августа в Новороссийске на Черном море большой десантный корабль Северного флота российских оккупантов "Оленегорский горняк" за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ принимал участие в учениях-репетиции захвата юга Украины. Об этом напомнил LIGA.net Павел Лакийчук, капитан ВМС первого ранга в запасе.
Он уточнил, что такие учения прошли в конце 2021 года, перед проведением широкомасштабных учений в оккупированном Крыму, и "фактически моделировали" воздушно-десантную операцию на юг Украины.
"Концепт сводился к тому, что десантники будут прыгать где-нибудь под Николаевом с Ил-76-х. Десантные корабли – все, что можно собрать, будут высаживать десант, захватывать нашу территорию. Мы тогда уже говорили, что это репетиция атаки на Украину", – сказал Лакийчук, ныне руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
Тогда в Черное море зашли два БДК 775-го проекта Балтийского флота РФ и два БДК Северного флота РФ.
Читайте разбор: Было 12:1, стало 4:1. Как Россия теряет позиции в Черном море
"Тот же "Моргунов" ("Петр Моргунов", российский БДК проекта 11711. — Ред.) – это очень большой десантный корабль, их только два таких построено в России, который они берегут, как зеницу ока. И "Оленегорский горняк" – это БДК-91, проект 775, аналогичен нашему захваченному "Константину Ольшанскому". Из "черноморцев" – "Цезарь Куников", самый известный", – отметил эксперт.
По его словам, подбитая боевая машина россиян – "относительно маленький" десантный корабль; такие корабли "не так огромны, как 11711-го проекта, но они удобны для проведения реальных десантных операций".
OSINT-сообщество InformNapalm пишет, что 11 июля российские региональные каналы сообщали, что "Оленегорский горняк" по указанию диктатора Владимира Путина прибыл в оккупированную Керчь, чтобы обеспечивать транспортировку грузов из-за пробок на поврежденном Керченском мосту.
Вскоре на LIGA.net выйдет разбор по атаке в Новороссийске.
- Утром 4 августа 2023 года прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ.
- Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.
- Позднее появилось еще одно видео подбитого корабля.
- За неделю до этого, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.
Читайте также: "Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли
Комментарии