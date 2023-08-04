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Подбитый "Оленегорский горняк" был на учениях по захвату Украины еще в 2021-м – капитан

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 12:15
Подбитый
Пока еще целый ''Оленегорский горняк'' (фото – сайт оккупантов)

Поврежденный ночью 4 августа в Новороссийске на Черном море большой десантный корабль Северного флота российских оккупантов "Оленегорский горняк" за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ принимал участие в учениях-репетиции захвата юга Украины. Об этом напомнил LIGA.net Павел Лакийчук, капитан ВМС первого ранга в запасе.

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Он уточнил, что такие учения прошли в конце 2021 года, перед проведением широкомасштабных учений в оккупированном Крыму, и "фактически моделировали" воздушно-десантную операцию на юг Украины.

"Концепт сводился к тому, что десантники будут прыгать где-нибудь под Николаевом с Ил-76-х. Десантные корабли – все, что можно собрать, будут высаживать десант, захватывать нашу территорию. Мы тогда уже говорили, что это репетиция атаки на Украину", – сказал Лакийчук, ныне руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Тогда в Черное море зашли два БДК 775-го проекта Балтийского флота РФ и два БДК Северного флота РФ.

Читайте разбор: Было 12:1, стало 4:1. Как Россия теряет позиции в Черном море

"Тот же "Моргунов" ("Петр Моргунов", российский БДК проекта 11711. — Ред.) – это очень большой десантный корабль, их только два таких построено в России, который они берегут, как зеницу ока. И "Оленегорский горняк" – это БДК-91, проект 775, аналогичен нашему захваченному "Константину Ольшанскому". Из "черноморцев" – "Цезарь Куников", самый известный", – отметил эксперт.

СПРАВКА. "Оленегорский горняк" – большой десантный корабль РФ, введенный в эксплуатацию в 1976 году. Относится к Северному флоту РФ. Экипаж – 98 человек, в том числе 17 офицеров. На борту могут разместиться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников. Из вооружения судно имеет две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки РСЗО "Град-М" и четыре пусковые установки ПЗРК "Стрела-2".

По его словам, подбитая боевая машина россиян – "относительно маленький" десантный корабль; такие корабли "не так огромны, как 11711-го проекта, но они удобны для проведения реальных десантных операций".

OSINT-сообщество InformNapalm пишет, что 11 июля российские региональные каналы сообщали, что "Оленегорский горняк" по указанию диктатора Владимира Путина прибыл в оккупированную Керчь, чтобы обеспечивать транспортировку грузов из-за пробок на поврежденном Керченском мосту.

Вскоре на LIGA.net выйдет разбор по атаке в Новороссийске.

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Євген Пилипенко, Марк Сировой
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