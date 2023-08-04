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Подбитый "Оленегорский горняк" в Новороссийске поставили к стенке: спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 17:36
Подбитый
БДК "Оленегорский горняк" у причала в Новороссийске (Фото - Twitter Joseph Dempsey)

Российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк" после поражения аквадронами поставлен к причалу (на морском сленге – "к стенке") в Новороссийске. Спутниковые снимки с ошвартованным кораблем опубликовал в Twitter военный аналитик Джозеф Демпси.  

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Демпси отметил, что российский БДК (по классификации НАТО он относится к типу Ropucha, по-польски "жаба") "Оленегорский горняк", который получил повреждения при атаке аквадронов в ночь на 4 августа, поставлен к причалу в Новороссийске и что его левый борт подпирает то же вспомогательное судно, которое попало на видео при буксировке подбитого БДК.  

 Насколько известно, в Новороссийске нет сухого дока для ремонта кораблей такого размера. Ближайший сухой док, пригодный для такого ремонта, находится во временно оккупированной Керчи. 

БДК Оленегорскоий горняк у причала в Новороссийске (Фото – Twitter Joseph Dempsey)

БДК Оленегорскоий горняк у причала в Новороссийске (Фото – Twitter Joseph Dempsey)
СПРАВКА. "Оленегорский горняк" – большой десантный корабль РФ, введенный в эксплуатацию в 1976 году. Относится к Северному флоту РФ. Экипаж – 98 человек, в том числе 17 офицеров. На борту могут разместиться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников. Из вооружения имеет две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки РСЗО "Град-М" и четыре пусковые установки ПЗРК "Стрела-2".

Читайте также: "Оленегорский горняк" был на учениях по захвату Украины еще в 2021-м

Сергей Бережной
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