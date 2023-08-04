Подбитый "Оленегорский горняк" в Новороссийске поставили к стенке: спутниковые снимки
Российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк" после поражения аквадронами поставлен к причалу (на морском сленге – "к стенке") в Новороссийске. Спутниковые снимки с ошвартованным кораблем опубликовал в Twitter военный аналитик Джозеф Демпси.
Демпси отметил, что российский БДК (по классификации НАТО он относится к типу Ropucha, по-польски "жаба") "Оленегорский горняк", который получил повреждения при атаке аквадронов в ночь на 4 августа, поставлен к причалу в Новороссийске и что его левый борт подпирает то же вспомогательное судно, которое попало на видео при буксировке подбитого БДК.
Насколько известно, в Новороссийске нет сухого дока для ремонта кораблей такого размера. Ближайший сухой док, пригодный для такого ремонта, находится во временно оккупированной Керчи.
- Утром 4 августа 2023 года прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ.
- Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.
- Позднее появилось еще одно видео подбитого корабля.
- За неделю до этого, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.
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