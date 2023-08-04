ГУР про удар по кораблю "Оленегорский горняк": Це велика втрата для флоту РФ, буде гірше
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що удар морським дроном по великому десантному кораблю "Оленегорский горняк" завдасть проблем росіянам. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов.
За його словами, атака на корабель у Новоросійську — це "великий ляпас" для режиму диктатора Володимира Путіна.
"Це велика втрата для флоту РФ, планування подальших операцій стає більш проблематичним. Росіяни враховуватимуть цей фактор. Подібне продовжуватиметься і надалі", — сказав Юсов.
Щодо ударів по тимчасово окупованому Криму, він сказав, що ворог використовує півострів як велику логістичну базу.
"Все, що це забезпечує, потрапляє під удар — це нафтобази, шляхопроводи для перекидання техніки та живої сили", — резюмував представник ГУР.
Незабаром на LIGA.net вийде розбір атаки в Новоросійську.
- Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.
- З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорский горняк", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.
- Пізніше з'явилося ще одне відео підбитого корабля.
- За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.
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