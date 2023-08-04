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ГУР про удар по кораблю "Оленегорский горняк": Це велика втрата для флоту РФ, буде гірше

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 14:26
ГУР про удар по кораблю
ВДК "Оленегорский горняк" після удару (Фото: ресурс окупантів)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що удар морським дроном по великому десантному кораблю "Оленегорский горняк" завдасть проблем росіянам. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, атака на корабель у Новоросійську — це "великий ляпас" для режиму диктатора Володимира Путіна.

"Це велика втрата для флоту РФ, планування подальших операцій стає більш проблематичним. Росіяни враховуватимуть цей фактор. Подібне продовжуватиметься і надалі", — сказав Юсов.

Щодо ударів по тимчасово окупованому Криму, він сказав, що ворог використовує півострів як велику логістичну базу.

"Все, що це забезпечує, потрапляє під удар — це нафтобази, шляхопроводи для перекидання техніки та живої сили", — резюмував представник ГУР.

ДОВІДКА. "Оленегорский горняк" – великий десантний корабель РФ, введений в експлуатацію в 1976 році. Належить до Північного флоту РФ. Екіпаж – 98 осіб, зокрема 17 офіцерів. На борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажу та 225 десантників. З озброєння має дві здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725, дві пускові установки РСЗВ "Град-М" та чотири пускові установки ПЗРК "Стріла-2".

Незабаром на LIGA.net вийде розбір атаки в Новоросійську.

Читайте також: "Оленегорский горняк" був на навчаннях із захоплення України ще у 2021 році

Дмитро Гриниченко
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