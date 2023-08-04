ГУР об ударе по кораблю "Оленегорский горняк": Это большая потеря для флота РФ, будет хуже
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что удар морским дроном по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" принесет проблемы россиянам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
"Это большая потеря для флота РФ, планирование дальнейших операций становится более проблематичным. Россияне будут учитывать этот фактор. Подобное будет продолжаться и в дальнейшем", — сказал Юсов.
Относительно ударов по временно оккупированному Крыму он сказал, что враг использует полуостров как большую логистическую базу.
"Все, что это обеспечивает, попадает под удар — это нефтебазы, путепроводы для переброски техники и живой силы", — резюмировал представитель ГУР.
Вскоре на LIGA.net выйдет разбор по атаке в Новороссийске.
- Утром 4 августа 2023 года прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ.
- Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.
- Позднее появилось еще одно видео подбитого корабля.
- За неделю до этого, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.
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