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ГУР об ударе по кораблю "Оленегорский горняк": Это большая потеря для флота РФ, будет хуже

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 14:26
ГУР об ударе по кораблю
БДК "Оленегорский горняк" после удара (Фото: ресурс оккупантов)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что удар морским дроном по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" принесет проблемы россиянам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, атака на корабль в Новороссийске — это "большая пощечина" для режима диктатора Владимира Путина

"Это большая потеря для флота РФ, планирование дальнейших операций становится более проблематичным. Россияне будут учитывать этот фактор. Подобное будет продолжаться и в дальнейшем", — сказал Юсов.

Относительно ударов по временно оккупированному Крыму он сказал, что враг использует полуостров как большую логистическую базу. 

"Все, что это обеспечивает, попадает под удар — это нефтебазы, путепроводы для переброски техники и живой силы", — резюмировал представитель ГУР.

СПРАВКА. "Оленегорский горняк" – большой десантный корабль РФ, введенный в эксплуатацию в 1976 году. Относится к Северному флоту РФ. Экипаж – 98 человек, в том числе 17 офицеров. На борту могут разместиться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников. Из вооружения имеет две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки РСЗО "Град-М" и четыре пусковые установки ПЗРК "Стрела-2".

Вскоре на LIGA.net выйдет разбор по атаке в Новороссийске.

Читайте также: "Оленегорский горняк" был на учениях по захвату Украины еще в 2021-м

Дмитрий Гриниченко
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