UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новые снимки подбитого БДК "Оленегорский горняк": рядом появилось крановое судно

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 11:59
Новые снимки подбитого БДК
ПДК "Оленегорский горняк" после удара (Фото: ресурс окупантов)

Появились новые спутниковые снимки российского большого десантного корабля "Оленегорский горняк", подпертый к причалу в Новороссийске после удачного поражения судна украинским морским дроном. Фотографии распространил американский OSINT-любитель MT Anderson в Twitter.

Корабль подписан как Ropucha (с польского – "жаба") по классификации судов НАТО.

Рядом с ним видно крановое судно "Гурзуф".

На другой стороне причала стоит российский патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". По данным оккупантов, таких судов у них всего четыре.

Фото: Twitter MT Anderson

Для сравнения, невредимые корабли того же класса, что и "Оленегорский горняк" стоят слева от него на снимке:

Фото: Twitter MT Anderson

СПРАВКА. "Оленегорский горняк" – большой десантный корабль РФ, введенный в эксплуатацию в 1976 году. Относится к Северному флоту РФ. Экипаж – 98 человек, в том числе 17 офицеров. На борту могут разместиться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников. Из вооружения имеет две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки РСЗО "Град-М" и четыре пусковые установки ПЗРК "Стрела-2".

Читайте также: Союзники о повреждениях ПДК "Оленегорский горняк": Пробиты несколько водонепроницаемых отсеков

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаремонтновороссийскбдкморской дронОленегорский горняк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 