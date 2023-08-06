Новые снимки подбитого БДК "Оленегорский горняк": рядом появилось крановое судно
Появились новые спутниковые снимки российского большого десантного корабля "Оленегорский горняк", подпертый к причалу в Новороссийске после удачного поражения судна украинским морским дроном. Фотографии распространил американский OSINT-любитель MT Anderson в Twitter.
Корабль подписан как Ropucha (с польского – "жаба") по классификации судов НАТО.
Рядом с ним видно крановое судно "Гурзуф".
На другой стороне причала стоит российский патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". По данным оккупантов, таких судов у них всего четыре.
Для сравнения, невредимые корабли того же класса, что и "Оленегорский горняк" стоят слева от него на снимке:
- Утром 4 августа 2023 года раздались взрывы в Новороссийске на юге РФ. Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города: был поврежден БДК "Оленегорский горняк".
- Потом появились первые спутниковые снимки "подпертого к стенке" подбитого корабля в порту Новороссийска.
- Представитель ГУР назвал удар по этому судну "большой потерей для флота РФ" и заявил, что такое будет продолжаться и дальше.
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