В Севастополе взрывы и дым над Севморзаводом. Оккупанты пишут о "ПВО и маскировке": видео
30.10.2023, 12:18
Севастополь (Иллюстративное фото - Wikimapia)
Днем 30 октября в Севастополе во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупанты традиционно заявляют о якобы работе сил противовоздушной обороны РФ.
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Как передает Крым.Реалии, в Севастополе были слышны четыре взрыва. Виден дым над городом.
Севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что "работает система ПВО", а дым в районе Севастопольской бухты – это оккупанты якобы используют "табельные средства маскировки".
Корреспондент Крым.Реалии позднее сообщил, что столб дыма поднимается над Севастопольским морским заводом.
В 12:16 Развожаев заявил: по предварительным данным, над Севастополем оккупанты якобы сбили две воздушные цели.
- Сегодня россияне заявили о ракетном ударе по полку противовоздушной обороны в Оленовке, в результате которого якобы ранены 17 оккупантов.
- СтратКом ВСУ позднее подтвердил, что в ночь на 30 октября Силы обороны успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.
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