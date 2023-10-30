В Севастополе взрывы и дым над Севморзаводом. Оккупанты пишут о "ПВО и маскировке": видео

Днем 30 октября в Севастополе во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупанты традиционно заявляют о якобы работе сил противовоздушной обороны РФ.

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Как передает Крым.Реалии, в Севастополе были слышны четыре взрыва. Виден дым над городом.

Севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что "работает система ПВО", а дым в районе Севастопольской бухты – это оккупанты якобы используют "табельные средства маскировки".

Корреспондент Крым.Реалии позднее сообщил, что столб дыма поднимается над Севастопольским морским заводом.

В 12:16 Развожаев заявил: по предварительным данным, над Севастополем оккупанты якобы сбили две воздушные цели.

Сегодня россияне заявили о ракетном ударе по полку противовоздушной обороны в Оленовке, в результате которого якобы ранены 17 оккупантов.

СтратКом ВСУ позднее подтвердил, что в ночь на 30 октября Силы обороны успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

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