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В январе Украина может получить ракеты дальностью 300 км – Голос Америки

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 19:35
В январе Украина может получить ракеты дальностью 300 км – Голос Америки - Фото
Иллюстративное фото: Lance Cpl. Nicholas Guevara

В январе 2024 года Украина может получить от партнеров дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом, ссылаясь на неназванного чиновника Генштаба ВСУ, сообщила журналистка Голоса Америки Мирослава Гонгадзе.

По словам чиновника Генштаба, по результатам встречи военных командований Украины и стран-союзников темпы поставки оружия в Украину не уменьшатся.

"В январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 км", – сказано в сообщении.

Не уточняется, о каких именно ракетах идет речь, но Украина долгое время запрашивала у США дальнобойные ATACMS. 17 октября стало известно, что Украина уже получила их (до 20 ракет, по данным NYT), но самую старую и базовую версию, которая добивает максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой бьют до 300 км, экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

Также Украина с мая 2023-го просит Германию о ракетах Taurus. У них граничная дальность полета – не менее 500 км. Однако Германия пока не решается на такую военную помощь Украине, опасаясь "эскалации".

Читайте также: Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Оксана Житнюк
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военная помощьATACMSдальнобойное оружие

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