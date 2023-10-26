RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В січні Україна може отримати ракети дальністю 300 км – Голос Америки

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 19:35
В січні Україна може отримати ракети дальністю 300 км – Голос Америки - Фото
Ілюстративне фото: Lance Cpl. Nicholas Guevara

У січні 2024 року Україна може отримати від партнерів далекобійні ракети, здатні уражати цілі на відстані до 300 км. Про це, посилаючись на неназваного високопосадовця Генштабу ЗСУ, повідомила журналістка Голосу Америки Мирослава Гонгадзе.

За словами високопосадовця Генштабу, за результатами зустрічі військових командувань України та країн-союзників темпи постачання зброї в Україну не зменшаться.

"У січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км", – йдеться в повідомленні.

Не уточнюється, про які саме ракети йдеться, але Україна тривалий час запитувала у США далекобійні ATACMS. 17 жовтня стало відомо, що Україна їх уже отримала (до 20 ракет, за даними NYT), але найстарішу й базову версію, що добиває щонайбільше на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою б'ють до 300 км, експериментальний варіант ракети PRISM - до 500 км.

Також Україна з травня 2023-го просить Німеччину про ракети Taurus. У них гранична дальність польоту – не менше 500 км. Однак Німеччина поки що не ухвалює рішення про таку військову допомогу Україні, побоюючись "ескалації".

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогаatacmsдалекобійна зброя
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 