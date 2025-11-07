"Без проблем можуть замовити підтримку авіації". Ахіллес розкрив деталі роботи "Рубікону"

Оператори "Рубікону" працюють зі звичайними та оптоволоконними FPV, аналогами "Баби-Яги" й у разі потреби можуть замовити підтримку авіації

FPV окупантів на оптоволокні (Фото: російський пропагандистський ресурс)

У списку засобів, з якими працюють оператори російського підрозділу "Рубікон", значаться FPV-дрони, баражуючі боєприпаси "Ланцет", ударні крилаті БпЛА "Молнія" та інші експериментальні платформи.

Про це командир 429 окремому полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів LIGA.net для дослідження "Елітна армія Росії. Як працює "Рубікон", завдяки якому росіяни просунулись у Покровську".

Розвідку у тилових районах переміщення української логістичної техніки формування проводить за допомогою Supercam, Zala та "Орлан". На передній лінії для цього використовують дрони Mavic та Autel, зазначив Федоренко.

Також противник має на своєму озброєнні такі засоби, як "Молнія". В першій генерації "Молнія" несе корисного навантаження до 3 кг, в другій генерації – вже до 7 кг. Це FPV-крило, яке спроможне залітати на 30 плюс кілометрів у глибину наших бойових порядків. Додатково, противник має "Ланцет", баражуючий боєприпас.

Із розвіддронами та "Ланцетами" працюють найбільш вузькопрофільні екіпажі, уточнює LIGA.net. представник ГУР.

Плюс на озброєнні "Рубікону" є FPV-дрони на оптоволокні. "Але, що важливо, якість оптоволокна у росіян в рази краща, ніж та, яку може дістати Україна від виробників. Просто тому, що Китай нам його не продає, їм – продає, – каже Федоренко. – Сьогодні довжина катушки дозволяє їм від злітної позиції противника летіти 35 км. Якщо позиція розташована за 5 км від лінії боєзіткнення, вони можуть проникати цими дронами на 30 км вглиб нашого простору".

Далі, це звичайні дрони – FPV, "мавіки" зі скидами. Також противник вже почав нарощувати спроможності, у них з'являються важкі бомбери, як наша "Баба-Яга", каже Ахіллес.

Також, за словами Ахіллеса, "Рубікон" може без надмірних проблем замовити підтримку авіації: "Якщо ми сидимо десь глибоко в лісі й вони не можуть нас дістати ні "Молнією", ні FPV-дроном на оптоволокні, ні бомбером, ні чим іншим, вони дають запит на авіацію, прилітає авіація і завдає ударів КАБами".

Також до складу цих негідників входять дрони-перехоплювачі. Це скопійована і масштабована українська розробка.